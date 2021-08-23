Стало известно о состоянии МакSим после комы

38-летняя российская певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова), которая спустя месяц вышла из комы, в первые дни была крайне истощенная и слабая, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал один из волонтеров по имени Леонид, который ухаживал за артисткой, пишет starhit.

"Как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела", – рассказал волонтер .

По его словам, настроение у МакSим было двойственное – певица была растерянная, но понимала, что она живая.

"Сказала, что очень соскучилась по дочкам, скорее мечтает их увидеть. У нее появился второй шанс жить. В какой-то момент, когда ее состояние еще было пограничным, а сознание не полностью ясным, ей стало страшно от мысли, что она больше не выйдет из больницы и не обнимет детей. Думала, что все, жизнь заканчивается" , – отметил волонтер.

"Я почувствовал, что у нее огромная воля к победе над болезнью, что она старается быть сильной" , – добавил он.

МакSим провела больше месяца в коме: подробности

16 июня певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" в тяжелом состоянии.

19 июня певицу ввели в искусственную кому. В таком состоянии она провела больше месяца.

13 августа МакSим выписали из больницы.