Названа новая дата завершения строительства "Северного потока-2"

Агентство Bloomberg спрогнозировало сроки завершения строительства "Северного потока-2". Газопровод могут достроить 12 сентября, сообщает РБК-Украина.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км, пишет Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.

Проект газопровода завершен на 99%. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - сроки окончания работ пока официально не подтвердили.

Автор: Анастасия Рокитна