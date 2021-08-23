Крымская платформа: основные заявления участников
Саммит Крымская платформа стартовал в Киеве. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Анджей Дуда
"Поляки вас понимают, вашу ситуацию, чувства, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас возможностью сказать четко - вопрос Крыма не является для нас равнодушным", - отметил президент Польши Анджей Дуда.
Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права.
"Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыма вызывает беспокойство", - отметил он.
Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду в своем выступлении отметила, что Крым - это Украина и Молдова поддерживает резолюцию о неделимости территории Украины.
"Мы не собираемся поддерживать исторические диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет постоянным, мирным, процветающим", - сказала она.
Валдис Домбровскис
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис также начал свое выступление с тезиса о том, что Крым - это Украина.
"ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по возвращения вопроса Крыма на международную повестку дня. Мы наложили ограничительные меры против РФ из-за оккупации Крыма. Мы понимаем сложную ситуацию, которая сложилась в Крыму. Международному обществу не хватает доступа к Крыму", - отметил он.
Он также добавил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро.
Петер Альтмайер
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер отметил, что аннексия Крыма создал большую проблему в регионе и именно поэтому ЕС ввел санкции.
"Аннексия Крыма это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы вместе с Украиной осуждаем аннексию и призываем к новым переговорам и восстановлению госграниц", - отметил он.
Альтмайер также в очередной раз подчеркнул, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года.
Франк Риестер
Министр по вопросам торговли и экономической привлекательности Франции Франк Риестер отметил, что соблюдение международного права остается приоритетом для всех.
"Я хочу напомнить, что Франция не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается последовательной и мы считаем, что эта ситуация (аннексия Крыма, - ред.) угрожает мировому порядку. Об ответственности необходимо напомнить России", - отметил он, добавив, что построение Керченского моста очень повлияла на передвижение в Черном и Азовском морях.
"Мы считаем, что Украина приложила все усилия, чтобы избежать деэскалации конфликта. Франция работает над мирным урегулированием и восстановлением суверенитета Украины на территории Крыма", - добавил министр.
Он также отметил, что Франция вместе с Германией также работает и в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.
Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул необходимость повышения в мире понимания важности проблемы аннексии Крыма.
Дженнифер Гренголм
Министр энергетики США Дженнифер Гренголм также подчеркнула, что Крым - это Украина, а Россию надо привлечь к ответственности за ее агрессию.
"Мы вместе с Украиной осуждаем незаконную аннексию Крыма. США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. От имени президента США Джо Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией и поддержка будет продолжаться. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитного оружия и оборудования, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и, мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - отметила она.
Мирче Джоанэ
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ призвал вернуть свободное мореплавание в украинские порты.
"На нашем саммите в июне лидеры стран-членов НАТО подтвердили свою неуклонную поддержку Украины. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар... Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", - подчеркнул он.
Он также добавил, что Черноморский регион и безопасность в нем является важным для НАТО и альянс осуждает и никогда не признает аннексию Крыма.
Мустафа Джемилев
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в своем выступлении заявил, что ООН оказалась неспособной в решение вопроса оккупации Крыма "и не будет в состоянии пока агрессор будет иметь право вето", поскольку РФ открыто заявляет, что не будет выполнять решения международных структур.