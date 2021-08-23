Крымская платформа: основные заявления участников

Саммит Крымская платформа стартовал в Киеве. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Анджей Дуда

"Поляки вас понимают, вашу ситуацию, чувства, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас возможностью сказать четко - вопрос Крыма не является для нас равнодушным" , - отметил президент Польши Анджей Дуда.

Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права.

"Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыма вызывает беспокойство" , - отметил он.

Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду в своем выступлении отметила, что Крым - это Украина и Молдова поддерживает резолюцию о неделимости территории Украины.

"Мы не собираемся поддерживать исторические диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет постоянным, мирным, процветающим" , - сказала она.

Валдис Домбровскис

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис также начал свое выступление с тезиса о том, что Крым - это Украина.

"ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по возвращения вопроса Крыма на международную повестку дня. Мы наложили ограничительные меры против РФ из-за оккупации Крыма. Мы понимаем сложную ситуацию, которая сложилась в Крыму. Международному обществу не хватает доступа к Крыму" , - отметил он.

Он также добавил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро.

Петер Альтмайер

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер отметил, что аннексия Крыма создал большую проблему в регионе и именно поэтому ЕС ввел санкции.

"Аннексия Крыма это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы вместе с Украиной осуждаем аннексию и призываем к новым переговорам и восстановлению госграниц" , - отметил он.

Альтмайер также в очередной раз подчеркнул, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года.

Франк Риестер

Министр по вопросам торговли и экономической привлекательности Франции Франк Риестер отметил, что соблюдение международного права остается приоритетом для всех.

"Я хочу напомнить, что Франция не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается последовательной и мы считаем, что эта ситуация (аннексия Крыма, - ред.) угрожает мировому порядку. Об ответственности необходимо напомнить России" , - отметил он, добавив, что построение Керченского моста очень повлияла на передвижение в Черном и Азовском морях.

"Мы считаем, что Украина приложила все усилия, чтобы избежать деэскалации конфликта. Франция работает над мирным урегулированием и восстановлением суверенитета Украины на территории Крыма" , - добавил министр.

Он также отметил, что Франция вместе с Германией также работает и в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул необходимость повышения в мире понимания важности проблемы аннексии Крыма.

Дженнифер Гренголм

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм также подчеркнула, что Крым - это Украина, а Россию надо привлечь к ответственности за ее агрессию.

"Мы вместе с Украиной осуждаем незаконную аннексию Крыма. США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. От имени президента США Джо Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией и поддержка будет продолжаться. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитного оружия и оборудования, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и, мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму" , - отметила она.

Мирче Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ призвал вернуть свободное мореплавание в украинские порты.

"На нашем саммите в июне лидеры стран-членов НАТО подтвердили свою неуклонную поддержку Украины. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар... Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО" , - подчеркнул он.

Он также добавил, что Черноморский регион и безопасность в нем является важным для НАТО и альянс осуждает и никогда не признает аннексию Крыма.

Мустафа Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в своем выступлении заявил, что ООН оказалась неспособной в решение вопроса оккупации Крыма "и не будет в состоянии пока агрессор будет иметь право вето", поскольку РФ открыто заявляет, что не будет выполнять решения международных структур.