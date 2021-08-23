Один из крупных заводов Samsung может быть остановлен

Бывшая столица Вьетнама — крупнейший в стране город Хошимин, — готовится к жёсткому локдауну из-за ситуации с COVID-19. Новые меры не позволят горожанам свободно передвигаться в городе и округе, а коммерческим предприятиям придётся обходиться меньшим числом работников. В результате производственные мощности Samsung в регионе ожидают большие убытки, сообщает 3Dnews.

Завод Samsung Electronics, расположенный в Сайгонском парке высоких технологий, выпускает смарт-телевизоры и бытовую технику буквально для всего мира — Европы, Азии и США. В общей сложности здесь работает более 7000 сотрудников. До последнего времени Samsung удавалось обходить ограничения, обеспечивая рабочим спальные места на территории самого завода или в его ближайших окрестностях. Тем не менее, предприятие работало на 30-40 % своей мощности из-за уже введённых ограничений.

Новое снижение объёмов производства придётся на самый неподходящий момент — не за горами сезон новогодних праздников в значительной части мира, когда продажи идут наиболее активно. В случае полной остановки завода Samsung будет терять приблизительно по 145 миллионов долларов в день.

sammobile.com

Тем не менее у Samsung осталось некоторое пространство для манёвра — не исключено, что будет найден некий компромисс с вьетнамскими властями, заинтересованными в инвестициях — известны планы Samsung развивать производство во Вьетнаме и далее. Кроме того, в прошлом работники Samsung Display уже получали разрешения на въезд в страну во время жёстких ограничений, в исключительном порядке. По большей части на производство компании мало влиял даже общемировой дефицит полупроводников, но возможное полное закрытие завода во Вьетнаме может изменить ситуацию.

Производство смартфонов пока не затронуто, поскольку последние выпускаются на других площадках. Кроме того, в случае возникновения серьёзных проблем на вьетнамском заводе имеются дополнительные мощности в близлежащих регионах. Например, в какой-то мере компенсировать потери смогут предприятия в Индии.