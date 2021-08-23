Украинские звезды поздравляют с Днем Государственного флага
23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Это торжественный праздник накануне Дня Независимости, который добавляет настроения, веры в лучшее будущее. Звезды отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях поздравляют всех с этим прекрасным летним днем, сообщает 24 Канал.
Ленты в социальных сетях пестрят огромным количеством красноречивых фото. Украинцы позируют с флагами, в вышиванках, с улыбками на лице. Они искренне радуются и подравляют страну. Как это делают известные люди Украины – смотрите далее в подборке!
Украинские звезды поздравляют с Днем Флага
Сергей Притула
Шоумен и общественный деятель опубликовал фотографию, на которой позировал вместе с женой и двумя детьми. Все члены семьи Сергея держали в руках украинские флаги и надели форму сборной Украины по футболу. Некоторые флаги Притула привез из Донбасса, где неоднократно бывал во время войны. Тот, что он держал в руках, с надписью "Симферополь", получил на одном из матчей сборной 11-12 лет назад. С тех пор бережет его и берет с собой на все матчи.
"С Днем Государственного флага, уважаемые!", – написал под снимком Притула.
Лилия Ребрик
Ведущая обнародовала фотографию, где предстала перед камерой в роскошном вышитом платье: "С Днем Государственного флага!"
The Hardkiss
Фронтвумен группы The Hardkiss также позировала в вышитом платье.
"С Днем Государственного Флага Украины!", – поздравил коллектив.
Юрий Горбунов
Ведущий вместе с коллегами был на открытии Географического центра Украины и имел честь присутствовать на поднятии флага: "С Днем Флага, родная страна!"
Наталка Карпа
Артистка опубликовала фото с одного из выступлений, где держит в руке большой украинский флаг.
"Горжусь тем, что украинка", – лаконично подписала снимок Наталка.
Алла Мазур
"Здесь такие фото сегодня прилетели. Качество не очень. Но как не порадоваться нашему стягу и на этих улицах? Потому что свободен и независим! С Днем Государственного Флага Украины, друзья!", – написала ведущая под фото, где показала украинский флаг возле Кремля.
Александр Пономарев
"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины! Слава Украине!", – написал под фото Александр.
Святослав Вакарчук
"С Днем нашего флага! Слава Украине!", – поздравил Вакарчук.