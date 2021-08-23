Украинские звезды поздравляют с Днем Государственного флага

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Это торжественный праздник накануне Дня Независимости, который добавляет настроения, веры в лучшее будущее. Звезды отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях поздравляют всех с этим прекрасным летним днем, сообщает 24 Канал.

Ленты в социальных сетях пестрят огромным количеством красноречивых фото. Украинцы позируют с флагами, в вышиванках, с улыбками на лице. Они искренне радуются и подравляют страну. Как это делают известные люди Украины – смотрите далее в подборке!

Украинские звезды поздравляют с Днем Флага

Сергей Притула

Шоумен и общественный деятель опубликовал фотографию, на которой позировал вместе с женой и двумя детьми. Все члены семьи Сергея держали в руках украинские флаги и надели форму сборной Украины по футболу. Некоторые флаги Притула привез из Донбасса, где неоднократно бывал во время войны. Тот, что он держал в руках, с надписью "Симферополь", получил на одном из матчей сборной 11-12 лет назад. С тех пор бережет его и берет с собой на все матчи.

"С Днем Государственного флага, уважаемые!" , – написал под снимком Притула.

Сергей Притула с семьей поздравил с Днем Флага / Фото из инстаграма ведущего

Лилия Ребрик

Ведущая обнародовала фотографию, где предстала перед камерой в роскошном вышитом платье: "С Днем Государственного флага!"

Лилия Ребрик поздравила с Днем Флага / Фото из инстаграма ведущей

The Hardkiss

Фронтвумен группы The Hardkiss также позировала в вышитом платье.

"С Днем Государственного Флага Украины!" , – поздравил коллектив.

Юлия Санина поздравила с Днем Флага / Фото из фейсбука The Hardkiss

Юрий Горбунов

Ведущий вместе с коллегами был на открытии Географического центра Украины и имел честь присутствовать на поднятии флага: "С Днем Флага, родная страна!"

Юрий Горбунов с коллегами на открытии Географического центра Украины / Фото из инстаграма ведущего

Наталка Карпа

Артистка опубликовала фото с одного из выступлений, где держит в руке большой украинский флаг.

"Горжусь тем, что украинка" , – лаконично подписала снимок Наталка.

Наталка Карпа поздравила с Днем Флага / Фото из инстаграма певицы

Алла Мазур

"Здесь такие фото сегодня прилетели. Качество не очень. Но как не порадоваться нашему стягу и на этих улицах? Потому что свободен и независим! С Днем Государственного Флага Украины, друзья!" , – написала ведущая под фото, где показала украинский флаг возле Кремля.

Украинский флаг в Москве / Фото из инстаграма Аллы Мазур

Александр Пономарев

"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины! Слава Украине!" , – написал под фото Александр.

Александр Пономарев поздравил с Днем Флага / Фото из инстаграма певца

Святослав Вакарчук

"С Днем нашего флага! Слава Украине!" , – поздравил Вакарчук.