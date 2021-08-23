Рейтинг производителей электромобилей в мире

В первой половине года глобальным лидером по числу проданных полностью электрических автомобилей по-прежнему остаётся компания Tesla, сообщает аналитическая компания SNE Research. В свою очередь второе и третье места в тройке лидеров занимают соответственно китайские Wuling и BYD, ускоренными темпами наращивающие объёмы производства, сообщает 3Dnews.

По статистике аналитической компании SNE Research в первой половине года Tesla продала 390 000 электрокаров, заняв 22 % рынка. Второе место заняла Wuling, точнее, совместное предприятие SAIC-GM-Wuling — 190 000 машин, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рыночная доля производителя увеличилась с 2 % в прошлом году до 10,7 % в текущем.

На третьем месте китайская BYD, продавшая 96 300 электромобилей. Её рыночная доля почти не изменилась, поднявшись всего до 5,4 %. Также в пятёрку вошли Volkswagen и Great Wall Motors Company. Кроме того стоит обратить внимание на южнокорейскую Hyundai. Хотя она заняла всего шестое место и продала 51 000 полностью электрических автомобилей, ей удалось удвоить число выпущенных машин в сравнении с первой половиной прошлого года.

На рынке гибридов с возможностью подзарядки от электросети ситуация несколько иная. Безусловным лидером являются BMW, продавшая таких 106 000 машин (12,9 % рынка), а следом идут Mercedes-Benz и Volvo. BYD на четвёртом месте, рост продаж в сравнении с прошлым годом составил впечатляющие 428 %.

По мере того как развиваются технологии производства эффективных аккумуляторов, быстро меняется и ландшафт рынка электромобилей. Не исключено, что новые изменения в списке лидеров произойдут до конца текущего года.