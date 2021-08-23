400 тысяч автомобилей стали жертвами потопов в Китае

В эту статистику попали в основном частные транспортные средства, сообщает Автоцентр.

По оценкам торговой ассоциации Чжэнчжоу, в результате недавних наводнений, которые накрыли Китай пострадало около 400 тысяч автомобилей. Часть из них до сих пор простаивают на дорогах, ожидая дальнейшей участи.

Масштабы количества поврежденных транспортных средств – это лишь маленькая часть общей картины. Жертвами стихии стали около 14 миллионов человек, примерно 930 тысяч из них нуждаются в переселении. 302 человека погибли и еще 50 пропали без вести. Большинство пострадавших находились в Чжэнчжоу, где в течении часа выпало 20 см осадков. Огромные потоки воды сносили все на своем пути, разворачивая и смывая автомобили.

Размеры нанесенного ущерба огромны. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы восстановить основную инфраструктуру. Однако, вернуть прежний уровень жизни они смогут только через год, еще несколько лет понадобится для улучшения дренажной системы.

Кроме огромного количества автомобилей, вода уничтожила дороги и железнодорожную инфраструктуру. В целом ущерб оценивается в 20,6 миллиардов долларов.