Какая техника примет участие в параде на День Независимости

Одним из главных и самых масштабных торжеств ко Дню Независимости Украины станет, конечно же, военный парад. Его не проводили несколько лет, но празднование 30-летие украинской государственности все же не обойдется без него, сообщает АвтоПортал.

Парад 24 августа в Киеве обещает быть очень масштабным. В общей сложности по центру столицы проедут более 400 единиц военной техники. Даже репетиций было целых три и именно они позволили увидеть самые интересные образцы вооружений.

Бронетехника

Несомненно, одной из главных «звезд» на параде станут самые современные украинский танки БМ Оплот. По Крещатику проедутся и Т-64, являющиеся основой танковых войск Украины.

А еще можно будет увидеть БМП-2 с новым модулем «Спис». Представят и новейшие БТР-4 в нескольких модификациях (в том числе, десантной, санитарной и инженерной) и усовершенствованные БТР-3ДА.

Кроме того, на параде будут широко представлены бронеавтомобили, используемые Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией. Среди них – Козак, Варта, Новатор, Отаман. В параде примут участие и гости из вооруженных сил Словакии на бронемашинах IVECO LMV и багги Polaris.

Артиллерийские и ракетные системы

Еще одной изюминкой парада станет новейший противокорабельный ракетный комплекс РК-360 МЦ «Нептун». На вооружение его приняли только в прошлом году.

Также в Киев привезли системы залпового огня «Град» и «Вильха», гаубицы «Гиацинт» и «Мста». Силы ПВО будут представлять зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Бук-М1» и С-300ПС.

Автомобильная техника

Конечно же, парад не обойдется без внедорожных HMMWV (армейский вариант Hummer). Их используют и как платформы для запуска беспилотников, а также они будут буксировать роботизированные боевые платформы «Мисливець».

Также следует отметить автобусы повышенной проходимости Torsus Praetorian – они выпускаются в Братиславе, но созданы украинцами.

ГСЧС будет представлена, среди прочего, украинскими вездеходами «Богун» от создателей знаменитого Sherp.

Авиация

Авиационная часть парада традиционно считается самой зрелищной. Над Киевом пролетят свыше полусотни самых разных летательных аппаратов. Среди них – вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-24, ЕС-225 и H-145, истребители МиГ-29 и Су-27, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, транспортные Ан-70 и Ил-76. Гвоздем программы станет гигант Ан-225 Мрия.

Также ожидаются самолеты и вертолеты наших европейских союзников. К тому же, продемонстрируют ударный беспилотник Bayraktar TB2, хотя летать он не будет.