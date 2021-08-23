"Крымская платформа" не вызвала много интереса у зрителей YouTube

Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы", на котором присутствовали представители более 40 стран.

В Украине долго готовились к проведению этого мероприятия. Но вот продвижение в интернете и соцсетях оставляет желать лучшего.

В частности, прямые трансляции саммита в YouTube не собрали много просмотров (по крайней мере, пока что).

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В Facebook вторую часть форума, которую транслируют на странице "Крымской платформы", также не очень пользуется спросом.

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