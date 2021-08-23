Сколько стоит собрать школьника в новом году: цены

В этом году собрать ребенка в школу обойдется родителям минимум в $100. За эту сумму можно купить самый необходимый набор одежды и канцелярии. При этом собрать девочку обойдется несколько дешевле, чем мальчика, – 2388 грн и 2428 грн соответственно. Такие данные приводят аналитики платформы OLX, сообщает UBR.

Одежда для мальчика в составе двух рубашек, брюк, туфель, спортивного костюма и кроссовок обойдется примерно в 1450 грн. Но родители могут сэкономить до 50%, купив б/у вещи.

Одеть школьницу будет немного дешевле – ее гардероб можно собрать за 1410 грн. Сюда входят две блузки, юбка, туфли и спортивная форма. При желании дополнительно можно приобрести сарафан, средняя цена которого – 170 грн.

Цена на канцелярские принадлежности стартует от 211 грн. Сюда входят 10 тетрадей по 18 листов, 3 шариковые ручки, 2 карандаша, линейка, набор фломастеров, а также пенал и дневник.

В то же время рюкзак можно купить в среднем за 460 грн, а сумку для обуви – за 135 грн. Также некоторые из родителей советуют приобрести и ланчбокс за 172 грн.

Как и в прошлом году, в случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком, а также наушниками. Стоимость техники будет зависеть от бренда, но в среднем новый ноутбук стоит около 11 300 грн, планшет – 2770 грн, а беспроводные наушники – 970 грн. Зато б/у техника обойдется вполовину дешевле.

Напомним, с 1 сентября этого года в школах начнут действовать новые нормы питания. Однако 91% столовых не проверяют калорийность блюд, четверть заведений не проводят температурный контроль продуктов, а 52% – не имеют необходимого оборудования.