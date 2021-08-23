Украина получит около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса

Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса. Сейчас на прививочных пунктах находится почти 10 млн доз препаратов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет" , - сказал Ляшко на брифинге Киевского саммита первых леди и джентльменов.

По его словам, на сегодняшний день в пунктах вакцинации и у мобильных бригад находится около 9,5 млн доз препаратов против COVID-19.