Сколько украинцев откладывают часть зарплаты: опрос
Почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы – у них попросту нет "лишних" денег. Соответственно 76% копят деньги по мере возможностей, сообщает UBR.
Такие результаты опроса, в котором приняли участие 1400 жителей Украины.
Исследование проводили на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы. Респонденты отвечали на вопрос "Вы откладываете с зарплаты?".
Большинство украинцев все-таки стараются копить средства:
- 62% участников опроса сохраняют часть заработка от случая к случаю;
- 8% пытаются откладывать, но тратят все накопления на непредвиденные расходы;
- 6% опрошенных регулярно откладывают часть зарплаты.
Опрос проводился с 9 по 15 августа 2021 года.