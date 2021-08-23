Сколько украинцев откладывают часть зарплаты: опрос

Сколько украинцев откладывают часть зарплаты: опрос
Фото: Facebook

Почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы – у них попросту нет "лишних" денег. Соответственно 76% копят деньги по мере возможностей, сообщает UBR.

Такие результаты опроса, в котором приняли участие 1400 жителей Украины.

Исследование проводили на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы. Респонденты отвечали на вопрос "Вы откладываете с зарплаты?".

Большинство украинцев все-таки стараются копить средства:

  • 62% участников опроса сохраняют часть заработка от случая к случаю;
  • 8% пытаются откладывать, но тратят все накопления на непредвиденные расходы;
  • 6% опрошенных регулярно откладывают часть зарплаты.

Опрос проводился с 9 по 15 августа 2021 года.

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