В аэропорту Кабула вспыхнул пожар

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter﻿.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Официальной информации о пожаре пока нет.

Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.

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