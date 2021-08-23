В аэропорту Кабула вспыхнул пожар
В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter.
"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.
На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.
О причинах возгорания пока не сообщают.
Официальной информации о пожаре пока нет.
Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.