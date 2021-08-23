В аэропорту Кабула вспыхнул пожар

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter﻿.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула" , - написал он.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Официальной информации о пожаре пока нет.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021

Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.