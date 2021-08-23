У здания посольства РФ установили украинские флаги

У здания посольства государства-агрессора России в Киеве прошла акция ко Дню Государственного флага Украины, сообщает Деловая столица.

Активисты установили сине-желтые флаги как напоминание об украинцах, погибших в результате российской агрессии.

"Мы установили флаги, по 15 000 погибших в ходе российско-украинской войны под посольством РФ. Это исключительно мирная акция, призванная: не забывать убитых Кремлем героев, подчеркнуть значение для страны сине-желтого флага, усилить понимание важности возвращения украинского государственного флага на оккупированные Крым и Донбасс" , — заявил организатор акции Николай Давыдюк на своей странице в Facebook﻿.

По его словам, установленные сегодня флаги — это напоминание россиянам об убитых украинцах.

"Памятка о каждой жизни, которая могла приносить пользу близким и стране. Но была потеряна из-за имперских амбиций Путина и его завоевательных действий на нашей территории. И это не просто война с Кремлем, это продолжение войны за независимость. И о каждом, кто положил жизнь в этой войне, страна должна помнить. В том числе и через чествование флага, на груди с которым герои уходили в вечность" , — добавил Давыдюк.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.

Согласно результатам всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины", проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп", государственный флаг является главным символом Украины для большинства граждан. На второе место можно отнести язык — 41% и гимн — 40%.