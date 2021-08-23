24 августа: праздники, приметы и именинники

24 августа католики празднуют День святого Варфоломея. В народе этот день получил название Евпатий Коловрат. Кроме того, 24 августа в Украине отмечается День Независимости, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 24 августа, читайте в материале.

Именины отмечают 24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

День святого Варфоломея

Святой Варфоломей жил в первом веке и был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. История его жизни содержит много неточностей и перемежена многочисленными легендарными событиями.

В Италии – это народный праздник, в который проходят мессы, посвященные святому Варфоломею, и фестивали с дегустациями на площадях больших городов.

День святого Варфоломея ежегодно грандиозно отмечается в Италии. Источник: News.myseldon

Евпатий Коловрат

Православная церковь 24 августа отмечает День памяти Евпла Катанского, он же Евпатий Коловратий. Святитель жил в III-IV веках и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру.

Православная церковь 24 августа отмечает День памяти Евпла Катанского. Источник: Na blago

В народе праздник называли в честь мученика. Другие названия – Чудеса на болотах и Болотные огни – появились благодаря верованию в нечистую силу. По поверьям, 24 августа ночью люди могли услышать непонятные свист и песни, доносящиеся с болот.

Кроме того, 24 августа в селах часто стригли овец, чтобы сделать нитки и связать теплые вещи на зиму.

День Независимости Украины

Праздник установлен в 1992 году постановлением Верховной рады в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины".

Это событие и считают датой образования украинского государства. В День Независимости традиционно проходит парад, концерты, торжественные мероприятия.

В 2021 году День Независимости Украины отметят шумными мероприятиями во многих городах страны. Источник: Скриншот из видео

Народные приметы на 24 августа

Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца – к ненастью на ближайшие несколько дней.

24 августа выпало на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 24 августа