В Киеве открыли Офис "Крымской платформы"

В Киеве открыли постоянный офис "Крымской платформы" по деоккупации полуострова, сообщает УНИАН.

Церемония открытия транслировалась на странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Офис открылся на улице Липская в Печерском районе столицы в здании государственной резиденции напротив гостиницы "Киев".

Участие в церемонии принимали президент Украины Владимир Зеленский и главы международных делегаций, которые прибыли в Украину с целью участия в учредительном саммите "Крымской платформы".

Зеленский сказал, что в восторге от современного офиса, потому что он "выглядит прекрасно".

"Я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата со смыслом" , - отметил президент.

Он добавил, что этим результатом должна быть деоккупация полуострова и предоставление помощи всем крымчанам, в том числе крымским татарам.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич провел для гостей экскурсию в помещении офиса.

Кориневич сообщил, что в Офисе

"Крымской платформы" работают крымчане. 'У нас есть внутренне перемещенные лица из Крыма, в частности, мои заместительницы Дарья Свиридова и Тамила Ташева, для которых это не просто работа - это дело жизни (о цели освобождения Крыма - УНИАН)" , - сказал Кориневич.

По его словам, Офис "Крымской платформы" - это площадка для координации и коммуникации граждан Украины, которые проживают на полуострове, тех граждан, которые переехали на подконтрольные правительству Украины территории, и координирование работы иностранных государств и международных организаций.

Задача офиса: обеспечение консультационного, экспертного и информационного сопровождения работы "Крымской платформы", реализация отдельных мероприятий и стратегий по деоккупации и реинтеграции Крыма, мониторинг и подготовка аналитики по ситуации в оккупированном Крыму, предоставление предложений и подготовка решений для органов государственной власти, и коммуникация с крымчанами.

На территории офиса были высажены крымские сосны. Зеленский пригласил гостей полить саженцы.

Оккупация Крыма Россией