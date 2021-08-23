В Украине зафиксирована очередная схема мошенников. Аферисты на этот раз даже не предлагают в Facebook деньги за викторину, а уверяют доверчивых юзеров, что они "должны" пройти какую-то проверку, сообщает РБК-Украина.

Как выглядит сообщение, клацнув по которому вы рискуете потерять свои деньги - читайте в нашем материале ниже.

Как работает схема развода на деньги в Facebook

В Facebook пользователям из Украины начали "подсовывать" проплаченный пост о том, что якобы каждый из нас "должен пройти проверку карты на компенсацию НДС".

Обратите внимание, что теперь аферисты действуют более агрессивно по отношению к доверчивым людям. Мошенники не предлагают перейти по их фейковой ссылке, а прямо-таки заставляют.

"Согласно ст. 345.2 каждый гражданин Украины должен пройти проверку карты на компенсацию НДС" , - говорится в посте аферистов.

Также на картинке отмечается, что каждый житель нашей страны "должен проверить свои карты до конца месяца", а именно - до 31 августа.

Отметим, что в ст. 345 п. 2 Налогового кодекса идет речь про "Оскорбление должностного лица контролирующего органа".

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Если вы перейдете по ссылке, то там появится счетчик обратного отсчета времени, и он показывает, что у вас на выполнение операции с банковской картой осталось всего... несколько часов.

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Когда вы захотите почитать подробнее об "акции", то вас перекинет на непонятный сайт, сделанный под стиль (как кажется самим мошенникам) государственного ресурса. А называется он "єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів". Здесь вам предлагают ввести свои данные (email и 6 последних цифр банковской карты, которой пользуетесь чаще всего), чтобы "получить компенсацию НДС от 7 000 грн до 90 000 грн".

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Ради эксперимента мы ввели неверный электронный адрес и рандомные цифры. И даже несмотря на это, как оказалось, нам "положена компенсация НДС".

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Дальше нас связывают с юристом. Правда, с неким "ведучім" юристом. Грамматические ошибки - еще один признак того, что вы имеете дело с мошенниками.

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Ну а далее - стандартная схема. Мошенники просят вас оплатить 48 грн "за юридические услуги".

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Хотя на фишинговом сайте - уже сумма к оплате 128 грн... Чтобы забрать свои "кровные" деньги вам нужно будет ввести все данные своей карты (в том числе CVV-код, чего делать категорически нельзя!).

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Берегите свои деньги и нервы и не переходите по сомнительным ссылкам, которые обещают вам обогатиться за несколько минут!