Microsoft предупредила об ошибках Windows 11

Будущие версии Windows 11 могут быть нестабильными, сообщает Лента.Ру.

Microsoft разослала участникам программы бета-тестирования Insider Preview письма, в которых анонсировала выход новых версий Windows 11. В сообщениях специалисты корпорации заметили, что будущие сборки могут отличаться наличием неполадок и проблем совместимости. Таким образом, в компании рекомендовали не устанавливать обновления без особой необходимости.

Будущие проблемы могут быть связаны с тем, что Microsoft начнет распространять фактически "настоящую Windows 11". Предыдущие версии операционной системы имели незначительные отличия от актуальной Windows 10, поэтому их установка в большинстве своем прошла без неполадок. Инженеры Microsoft предупредили, что следующие бета-версии будут включать в себя более глубокие нововведения и "ранние разработки".

В настоящий момент доступ к ранним версиям Windows 11 имеют лишь участники программы тестирования цифровых продуктов Insider Preview. Релиз общедоступной сборки новой ОС ожидается до конца года.