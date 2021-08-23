Порошенко призвал инициировать заседание ООН по деоккупации Крыма

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал продолжить укрепление проукраинской международной коалиции, созданной еще во времена его президентства, и инициировать проведение в этом году специального заседания Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма, передает пресс-служба﻿ партии "ЕС".

"Освобождение украинских территорий от российской оккупации относится к основным приоритетам нашего государства. И очень важно, что этот приоритет нас всех объединяет. Международная платформа по деоккупации Крыма полностью совпадает с нашими принципами и целями. Мы искренне благодарны всем странам, в том числе тем, представители которых присутствуют сейчас в этом зале, за формирование мировой коалиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" , - заявил Порошенко.

"Как украинскую армию, мы с первого дня противостояния российскому агрессору ежедневно творили и умножали международную коалицию единства и солидарности с Украиной. И очень важно, чтобы мы понимали, что за Крым мы боролись с начала оккупации, с февраля-марта 2014 года. Международная коалиция была создана до "Крымской платформы" и сейчас требует своего дополнительного развития на ее базе. Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма. Эта работа относительно ответственности Кремля нами была начата с марта - тогда на площадке ООН была принята резолюция Генассамблеи о поддержке территориальной целостности нашего государства. И 100 стран мира в Генассамблее нас поддержали. Без мартовской резолюции 2014 года нам было бы намного труднее", - отметил бывший президент .