Украинская Премьер-лига: результаты 5-го тура, таблица

С 20 по 23 августа прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНИАН.

По итогам этого тура единоличным лидером чемпионата стало "Динамо", которое разгромило черниговскую "Десну".

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Заря" - 3:4

Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Никитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+4

"Ворскла" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол)

"Днепр-1" - "Рух" - 2:0

Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35

"Верес" - "Минай" - 1:0

Гол: Гегедош, 59

"Динамо" - "Десна" - 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (с пенальти), Завийский, 79 (автогол)

"Колос" - "Александрия" - 0:1

Гол: Бабогло, 51

"Львов" - "Ингулец" - 1:2

Голы: Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54

Турнирная таблица

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