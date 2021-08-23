Болгария поделится с Украиной вакциной от COVID-19

Болгария передаст Украине 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.﻿ Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Болгарии, сообщает УНИАН.

В ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Светлан Стоев встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дружеские отношения между странами и возможности их углубления.

Стоев подчеркнул, что для Болгарии 200-тысячная община в Украине является мостом дружбы между двумя странами. Он выразил благодарность за сохранение в 2020 году Болградского района Одесской области как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.