Кулеба подвел итоги "Крымской платформы"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги учредительного саммита Крымской платформы, сообщает Корреспондент.

Как передает пресс-служба ведомства в понедельник, 23 августа, в саммите участвовали 47 государств и международных организаций. Делегации возглавляли 15 глав государств и правительств, два спикера парламентов, 14 министров. Также участие в саммите приняли руководители институтов ЕС, генсеки Совета Европы и ГУАМ, замгенсека НАТО.

"С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли - украинского полуострова. Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве. Деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве" , - заявил президент Владимир Зеленский.

Кулеба назвал две задачи Крымской платформы:

"Во-первых, мы возвращаем Крым из забвения. Крым снова ворвался в повестку дня лидеров государств, ворвался в международное информационное пространство, и это делает наше государство. Мы работаем над тем, чтобы не только в дальнейшем держать Крым в международной повестке дня, но и решать проблемы Крыма и двигаться к деоккупации. Указателем этой системной работы отныне служит Совместная декларация Крымской платформы".