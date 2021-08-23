Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре в понедельник вечером обсудили экономические и военно-политические вопросы, сообщает ТАСС.

По информации белорусского агентство БелТА, лидеры двух стран договорились провести разговор еще во время утреннего саммита ОДКБ, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, "сверить часы" по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам.

Главы государств также обсудили союзные программы, конкретные решения по ним будут приняты в ближайшее время. Стороны обсудили учения "Запад-2021" и ситуацию на границах Белоруссии.

Также Лукашенко и Путин договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.