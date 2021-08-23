В ФХГУ опровергли обвинения Гордона о "подкупе судей РФ"

В Федерации художественной гимнастики Украины (ФХГУ) посчитали неактуальными слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент ФХГУ Ирина Дерюгина рассказывала ему о подкупе судей представителями России, сообщает Обозреватель.

С Гордоном Ирина Иванова в последний раз общалась 15-20 лет назад, ответили в пресс-службе ФХГУ в ответ на запрос российского РБК.

Из-за того, что прошло очень много времени, Дерюгина не считает нужным как-то комментировать подобные заявление, которые касались давних событий. С учетом современных реалий эти слова не имеют никакого смысла.

Ирина Дерюгина. Источник: Instagram Ирины Дерюгиной

"Ирина Дерюгина никого ни в чем не винит. Также, что касается результатов последних соревнований, она считает их вполне справедливыми, в частности и результаты судейства Олимпиады-2020" , – говорится в заявлении федерации.

По словам Гордона, Дерюгина объяснила неудачи украинских спортсменок на крупных турнирах подкупом судей со стороны россиян.