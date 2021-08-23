Глава Комитета арбитров УАФ попал в ДТП в Киеве

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в ДТП на левом берегу в Киеве, однако о его состоянии пока ничего не известно, сообщает Sportarena.

По информации телеграм-канала Бомбардир, происшествие произошло примерно в 16:00, где столкнулись три автомобиля. Пострадали шесть человек, среди которых двое детей и сам Лучано Лучи — некоторых участников ДТП госпитализировали.

Должность главы Комитета арбитров УАФ (ранее — ФФУ) итальянец занимает с 2015 года. Ранее Лучано работал ассистентом Пьерлуиджи Коллины, когда знаменитый экс-арбитр возглавлял судейский корпус ФФУ.