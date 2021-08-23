В центре Киева протестовали сотрудники закрытых каналов

Около сотни работников закрытых телеканалов Zik, NewsOne и 112 протестовали в Киеве, сообщает Корреспондент.

По информации Telegram-каналов в понедельник, 23 августа работники телеканалов прошли от станции метро Театральная к Оперному театру, где проходила заключительная часть саммита Крымской платформы.

Они хотели провести протест на пересечении улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого, однако сотрудники УГО их туда не пустили в связи с проведением Платформы.

Отметим, что ранее сегодня полиция не дала попасть работникам телеканала НАШ в КВЦ Парковый, где также проходила Крымская платформа.