На МКС перенесли выход астронавта в космос из-за болезни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило выход в открытый космос астронавта Марка Ванде Хая с борта Международной космической станции (МКС) из-за болезни, об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает Лента.Ру.

У астронавта выявили проблемы со здоровьем, у Марка Ванде Хая есть "небольшая медицинская проблема".

"Она не требует неотложной медицинской помощи" , — добавили в ведомстве.

Члены экипажа продолжают выполнять другие задачи на станции. Команды оценивают возможность для выхода в открытый космос после запуска грузового корабля SpaceX CRS-23, запланированного на 28 августа. Кроме того, это станет возможно после двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.

Американец Марк Ванде Хай и японец Акихико Хосидэ должны были выйти в открытый космос с МКС 24 августа. Астронавтам предстояло выполнить задачи по подготовке к установке еще одной новой панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента международной станции.



