Зеленский провел встречу с Дудой и Мишелем

Президенты Украины и Польше Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Киеве на полях саммита Крымской платформы, сообщает Корреспондент.

Как передает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 23 августа, Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и большим количеством участников. Он заявил, что Польша планирует активно поднимать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ.

Также Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России. Политики также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью, событиях в Афганистане и эвакуацию своих граждан оттуда, Северный поток-2 и двухстороннее сотрудничество.

Кроме того, Зеленский провел встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Они договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы Крымской платформы. Также они обсудили подготовку саммита Украина - ЕС, который состоится 12 октября 2021 года в Киеве.

Зеленский и Мишель также обсудили Северный поток - 2 и перспективы получения второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Наконец, Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левен и поблагодарил его за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам повестки дня отношений Украины с ЕС и по перспективам сотрудничества в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями. Левен отметил прогресс Украины в осуществлении важных реформ и пригласил Зеленского посетить Швецию.