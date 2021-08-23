В Белом доме анонсировали доклад о происхождении COVID-19

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские эксперты к 24 августа доделают доклад о происхождении коронавируса. Первым документ изучит президент США Джо Байден, сообщает Лента.Ру.

Псаки сообщила, что Байден станет первым человеком, который ознакомится с приведенными в полной версии доклада выводами. Представитель Белого дома допустила, что США представят документ для широкой общественности позже. Однако подготовка несекретной версии доклада о происхождении COVID-19 займет еще некоторое время.

"Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего" , — подчеркнула Псаки.

Предполагается, что в докладе будет подтверждена или, наоборот, опровергнута версия об искусственном происхождении коронавируса.