РФ развернула строительство новых подлодок из-за "геополитики"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ - двух корветов, двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Необходимость в таких судах он объяснил геополитикой, сообщает Украинская правда.

Как передает пресс-служба Кремля, Россия начала строительство атомных подводных лодок проекта 955А (тип "Борей-А") "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".﻿ Также началось строительство больших подводных лодок (тип "Варшавянка") "Можайск" и "Якутск", и двух корветов типа "Стерегущий".

Во время церемонии Путин заявил, что России необходим "сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот", поэтому планируется в течение следующих 6 лет увеличить долю современных кораблей в ВМФ РФ до 70%.

"Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах".

В строй атомные подлодки должны войти в 2026 и 2027 годах. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава".

Дизельные подлодки "Якутск" и "Можайск", как заявлял в мае главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024 году. Обе подлодки будут вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".

Корветы "Грозный" и "Буйный" планируется передать флоту РФ до 2028 году, их основное вооружение — ракеты "Калибр-НК" или "Уран".