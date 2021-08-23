Пентагон предупредил об опасности эвакуационные самолеты в Кабуле

Американские власти считают, что военно-транспортным самолетам, осуществляющим эвакуацию людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил в понедельник в ходе регулярного брифинга в Пентагоне глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Стив Лайонс, сообщает ТАСС.

"Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности" , - указал он, отвечая на вопрос о том, что может угрожать американским военно-транспортным самолетам, прибывающим в Кабул и вылетающим из города.

По словам Лайонса, ТРАНСКОМ поддерживает постоянную связь с Центральным командованием (СЕНТКОМ) ВС США в выявлении возможных угроз.