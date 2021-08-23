В США окончательно одобрили вакцину Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого говорилось только о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации отмечали на этом факте, как на основании не требовать делать эту процедуру. Теперь, отмечает The Wall Street Journal, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

По данным газеты, в FDA ушло меньше четырех месяцев на выдачу полного разрешения на применение вакцины, обычно такой процесс занял бы примерно до 10 месяцев.

При запросе на выдачу экстренного разрешения на вакцину компания Pfizer представила результаты испытаний на 37 тыс. добровольцев. Согласно информации Pfizer, для получения полного разрешения были предоставлены данные длительных исследований на более чем 46 тыс. добровольцев: результаты показали 91,1% эффективности препарата для предотвращения COVID-19 с клиническими симптомами в период до шести месяцев после введения второй дозы. Исследователи также обнаружили высокую степень защиты препарата против тяжелого течения COVID-19.

The Wall Street Journal напоминает, что полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech поступило в то время, когда в США наблюдается рост заболеваемости коронавируса в связи со штаммом "дельта", а власть изучает варианты распределения третьей дозы вакцин.