Талибы формируют совет по управлению Афганистаном
Лидеры движения «Талибан» выбрали систему управления Афганистаном. По данным американского издания Foreign Policy, талибы сформируют совет из 12 человек, сообщает Лента.Ру.
Также издание отмечает, что талибы определились с составом совета. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.
Как рассказал близкий к Барадару и Якубу источник, в совет также хотели включить Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». Однако включение в совет возглавившего сопротивление талибам в Панджшере Масуда маловероятно.
Источники издания также сообщили, что некоторым членам прошлой администрации предложат управление министерствами на их выбор.