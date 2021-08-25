Ученые определили лучший способ наращивания мышечной массы

Кембриджские ученые разработали математическую модель для оптимального набора мышечной массы, сообщает Лента.Ру.

Как отметили исследователи, сигнальный путь клетки, который ведет к синтезу новых мышечных белков, активирует нагрузка, интегрированная со временем. По словам британских математиков, у всех людей разная физиология. Исходя из нее для каждого можно определить оптимальную комбинацию упражнений и время тренировок. Созданная индивидуальная программа станет лучшим способом для наращивания мышечной массы. Об этом пишет Biophysical Journal.

К примеру, если человек не видит эффекта занятий спортом при недостаточном уровне нагрузки необходимо многократно увеличивать время упражнений. При избыточной нагрузке, наоборот, может развиться мышечная дисфункция. Это происходит из-за того, что в течение очень короткого промежутка времени тело находится под максимальным напряжением.

Модель, которую предлагают эксперты, построена при помощи методов теоретической биофизики. Она показывает, какое усилие может приложить человек для роста мышечной ткани и сколько ему потребуется времени для занятий спортом. Построить систему помогло изучение механизмов механочувствительности — способности клеток воспринимать механические сигналы в окружающей их среде.

В будущем ученые планируют придумать приложение, при помощи которого пользователи смогут разрабатывать индивидуальные планы тренировок.