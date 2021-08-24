Кибератака на Poly Network: хакеры вернули похищенное

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила, что хакеры полностью вернули средства, похищенные в ходе крупнейшей кражи криптовалюты. Злоумышленники возвратили 577 миллионов долларов из украденных 610 миллионов, сообщает Лента.Ру.

Poly Network заявила в Twitter, что вернула пользователям полный контроль над этими активами.﻿ Также начались переговоры о возврате оставшихся 33 миллионов, замороженных компанией Tether Limited сразу после взлома. Poly Network призвала обладателей криптовалюты Tether набраться терпения и дождаться разблокировки средств.

Платформа поблагодарила хакеров за возврат украденного. После кражи они сообщили, что развлекались и хотели лишь проверить уязвимость платформы. Эксперты предполагают, что изначально злоумышленники планировали присвоить криптовалюту, но поменяли решение из-за сложностей вывода средств.

Poly Network работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны.