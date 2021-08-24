Рейтинг Байдена продолжает падать

Опрос издания Hill и службы HarrisX показал дальнейшее падение рейтинга одобрения президента США Джо Байдена на фоне событий в Афганистане. Он снизился на шесть процентных пунктов с начала месяца до 49 процентов, сообщает Лента.Ру.

Также с 40 до 43 процентов выросло число тех, кто не одобряет действия американского лидера. Глава службы HarrisX Дритан Нешо связал это с неудачной операцией по выводу войск Соединенных Штатов из исламской республики.

Исследование проводилось с 20 по 22 августа онлайн, в нем приняли участие 2846 человек, которые являются зарегистрированными избирателями.