На Закарпатье засыпало землей троих человек

В городе Перечин Закарпатской области в понедельник, 23 августа, во время проведения земляных работ на территории домохозяйства землей засыпало троих человек, один из них погиб, сообщает Корреспондент.

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По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщение о происшествии поступило спасателям около 18 часов.

"Выяснилось, что во время проведения земляных работ по укреплению фундамента жилого дома на территории частного домовладения в г. Перечин на ул. Бабича произошел обвал грунта" , - информировала пресс-служба.

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Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью местного населения освободили из-под земли мужчину и женщину и передали их медикам. Еще одна женщина погибла.