Лучано Лучи сделали операцию после ДТП в Киеве

УАФ подтвердила, что глава комитета сборных УАФ Лучано Лучи попал в ДТП. Отмечается, что Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель находились в автомобиле Ford. На перекрестке, стоя на красном свете светофора, в них врезался другой автомобиль. Все трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает Корреспондент.

"Лучи и Лишень находятся в одной из киевских больниц. На какое-то время они потеряли сознание из-за аварии. После госпитализации им обоим была сделана операция, в данный момент они находятся в сознании, угрозы жизни нет. Полученные травмы можно охарактеризовать как средней степени тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую оставаться здесь до утра. Более детальную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока могу только добавить, что ситуация находится под полным контролем Украинской ассоциации футбола" , – сказал глава спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.