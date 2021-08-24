Иммунолог предупредил о появлении опасных COVID-штаммов

В следующем году в мире появится новый вариант коронавируса COVID-19, который спровоцирует более опасную фазу пандемии, предупредил иммунолог из высшей технической школы Цюриха Сай Редди, сообщает Корреспондент.

"COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас" , - отметил ученый в интервью газете Blick, опубликованном в понедельник, 23 августа.

По его словам, скоро штаммы Бета из Южной Африки и Гамма из Бразилии, которые уже развили мутации, станут еще заразнее, а "индийский" вариант Дельта "научится обходить иммунитет". И эти изменения, утверждает Редди, неизбежны.

В связи с этим эксперт заявляет, что необходимо как можно раньше распознать новый вариант коронавируса, чтобы компании-производители вакцин смогли быстро адаптировать свои препараты для противодействия инфекции.