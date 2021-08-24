В России сгорел военный самолет

В российской Астраханской области, на территории воинской части, сгорел истребитель МиГ-29, никто не пострадал, сообщает Корреспондент.

"Самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел" , - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По мнению эксперта, слова которого приводит издание Lenta.ru, причиной происшествия стали действия неквалифицированных сотрудников.