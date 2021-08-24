Лучшие образы в вышиванке на День Независимости

24 августа Украина празднует 30 лет независимости. Традиционно украинцы надевают на День Независимости вышиванку, которую сочетают с джинсами, брюками, юбками и шортами. В этот день будут проходить шоу, концерты и фестивали, поэтому как стильно одеться в праздничный день – смотрите в материале, сообщает 24 Канал.

Национальная украинская одежда покорила мир моды. Рубашки и платья с традиционным украинским узором с каждым годом завоевывают все больше сердец модниц. В вышитых рубашках знаменитости появляются на красных дорожках, шумных вечеринках и музыкальных фестивалях.

Чаще всего вышиванку в украинском стиле сочетают со светлыми джинсами, брюками палаццо, бермудами, юбками. Ранее ее надевали только на праздник или какоето торжественное событие, сейчас же вышиванку надевают в обычные выходные дни, сочетая с повседневными элементами гардероба.

Летом есть прекрасный шанс совместить вышиванку с шортами. Выбирайте деним изделия, бермуды или льняные шорты пастельных цветов. Чтобы создать роскошный образ – надевайте вышитое платье, с которым можно создать два разных образы, сочетая или с кедами, или с трендовыми босоножками на завязках.