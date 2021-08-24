Погода на День Независимости: где пройдут дожди

Во вторник, 24 августа, в большинстве западных областей Украины ожидаются умеренные дожди и грозы, местами шквалы 15-20 м/с, во Львовской и северных областях — значительные дожди, сообщает Деловая столица.

"Облачно, в большинстве западных областей умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем местами умеренные грозовые дожди. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на западный, 5-10 м/с" , — сообщили синоптики.

Температура в западных и Житомирской﻿ областях — 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге и востоке до 30°.

В столичном регионе в День Независимости Украины также ожидается переменная облачность; ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве﻿ без осадков, вечером местами умеренный грозовой дождь; по области днем местами умеренный грозовой дождь. Температура в столице днем 25-27°; по области — 23-28°.