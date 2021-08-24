Студенты в Украине могут вернуть 18% "кэшбека" от стоимости обучения
Студенты университетов в Украине могут вернуть себе часть средств от оплаты за обучение в виде налоговой скидки, согласно ст. 166 Налогового кодекса, сообщает РБК-Украина.
Кто может получить возмещение?
В том, что "схема" работает, убедился студент и бухгалтер Николай Кархут, который и поделился лайфхаком в своем Telegram-канале.
Итак, получить немалый "кэшбек" может студент, который официально получает зарплату и оплачивает свое обучение (договор заключен на имя студента) или член семьи первой степени родства, который оплачивает стоимость обучения такого студента (отец, мать, жена и тому подобное).
Размер скидки составляет 18% от стоимости обучения.
Какие документы нужны?
Для получения возмещения расходов, например, за 2020 год нужно до 31 декабря 2021 года подать следующие документы в налоговую:
- копия паспорта
- копия ИНН
- декларация об имущественном состоянии и доходах (можно заполнить онлайн или в налоговой)
- справка о доходах (можно получить в бухгалтерии предприятия)
- копия договора с учебным заведением
- копия квитанции об оплате
- заявление со счетом для возврата средств.
Эти документы есть возможность подать и онлайн. Надо лишь иметь электронную подпись, войти в электронный кабинет плательщика, подать декларацию и копии других документов.
Заметим, что получить средства можно на карту любого банка, указав счет IBAN, МФО и название финансового учреждения.
Средства поступают в течение 60 дней после подачи декларации.
Правда, на возврат средств не могут претендовать:
- ФОПы
- иностранцы
- лица, которые хотят возместить средства за образование за рубежом.
Также добавим, что возмещение возможно для студентов как очной так и заочной формы обучения.
Автор: Дмитрий Войналович