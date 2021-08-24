У клиентов "Нафтогаза" возникают проблемы с оплатой через Приват24
Клиенты государственного "Нафтогаза" пожаловались, что они не могут оплатить за газ через интернет-банкинг Приват24, сообщает Сегодня.
Как написал в Facebook один из абонентов газовой компании, у него не получилось оплатить квитанции за газ в приложении.
Когда он пытается заплатить за газ в Приват24, появляется уведомление, что "Нафтогаз" не поддерживает платежи таким образом.
Что говорят в "Нафтогазе"
После 20-го числа каждого месяца абонентам газовой компании "Укрпочтой" рассылаются бумажные квитанции. Чтобы скорее их оплатить, в компании советуют пользоваться онлайн сервисами:
- в электронном виде скачать квитанцию через сайт и чат-бот в Viber и Telegram "Нафтогаза";
- распечатать бумажный счет в терминалах EasyPay.
- сформировать платежки в личном кабинете на сайте gas.ua;
- сформировать платежки в чат-боте GASUA в Viber или Telegram.
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