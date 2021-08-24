Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левен на которой поблагодарил его за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский получил приглашение посетить Швецию, сообщает Интерфакс-Украина.

Левен отметил, что проведение саммита этой инициативы является мощным сигналом о необходимости деоккупации Крыма как извне, так и для украинского общества.

Зеленский выразил искреннюю благодарность шведской стороне за содействие в организации экспозиции важных для украинской государственности ценностей - оригинала Конституции Гетьмана Филиппа Орлика 1710 г. и гетманской булавы, которые сейчас находятся в Софии Киевской.

Глава государства обсудил с премьер-министром Швеции дальнейшее взаимодействие по вопросам повестки дня отношений Украины с ЕС и перспективы сотрудничества в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Отдельными темами для предметного диалога стала политика безопасности проблематика, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток – 2".

Стороны также обсудили напряженную ситуацию на границах Беларуси с соседними странами из-за роста потока нелегальных мигрантов и российские учения "Запад-2021", ухудшающие безопасность в регионе.

Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе и поблагодарил шведскую сторону за проекты, реализуемые по линии оборонных ведомств, в частности в сфере разминирования.

Кроме того, Зеленский во время обсуждения возможностей наполнения двусторонних отношений конкретными проектами предложил шведской стороне принять участие в создании сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Премьер-министр Швеции отметил прогресс Украины в осуществлении важных реформ.

В Офисе президента отметили, что Левен пригласил Зеленского посетить Швецию.