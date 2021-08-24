В МИД заявили о вооруженном захвате украинского самолета в Кабуле

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта в Кабуле, а также о том, что украинский самолет "захватили вооруженные люди" и направили его в Иран, сообщает Деловая столица.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта" , — рассказал Енин в комментарии Общественному радио.

Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".