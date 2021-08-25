Можно ли похудеть от кардио: интересные факты, о которых вы не подозревали
Многие люди, которые хотят снизить вес, уверены, что им поможет кардио. Однако специалисты говорят, что не все так просто, сообщает 24 Канал.
Украинская фитнес-тренер Анастасия Полтавская говорит, что из-за кардио можно даже набрать вес. Какие еще последствия могут быть – читайте далее.
"Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом,", – отметила Полтавская.
Что нужно знать о кардиотренировках
По словам фитнес-тренера, кардио положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и аэробную выносливость. Также они помогают преодолеть депрессию.
1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.
"Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц,", – объяснила тренер.
Она уточнила, что поэтому многие считают кардио (медленный бег, ходьбу, аэробику, танцы, эллиптические тренажеры) лучшим способом для похудения.
Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны.
2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.
Анастасия Полтавская рассказала, что после тренировки расщепление внутримышечного жира останавливается, а вот во время отдыха жир из подкожных депо переходит в мышцы.⠀
3. От кардио можно набрать вес
Это связано с тем, что после занятия, человек может поесть и компенсировать потраченные калории.
4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц
Без силовых тренировок процент мышц начнет снижаться. Человек привыкнет к низкокалорийному питанию, а организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий, даже при том же объеме нагрузок.
"Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!", – резюмировала Анастасия Полтавская.