Можно ли похудеть от кардио: интересные факты, о которых вы не подозревали

Многие люди, которые хотят снизить вес, уверены, что им поможет кардио. Однако специалисты говорят, что не все так просто, сообщает 24 Канал.

Украинская фитнес-тренер Анастасия Полтавская говорит, что из-за кардио можно даже набрать вес. Какие еще последствия могут быть – читайте далее.

"Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. ⁣⁣Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом," , – отметила Полтавская.

Что нужно знать о кардиотренировках

По словам фитнес-тренера, кардио положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и аэробную выносливость. Также они помогают преодолеть депрессию.

1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.⁣

"Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц," , – объяснила тренер.

Она уточнила, что поэтому многие считают кардио (медленный бег, ходьбу, аэробику, танцы, эллиптические тренажеры) лучшим способом для похудения.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны.

2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.⁣⁣

Анастасия Полтавская рассказала, что после тренировки расщепление внутримышечного жира останавливается, а вот во время отдыха жир из подкожных депо переходит в мышцы.⁣⁣⠀

⁣3. От кардио можно набрать вес

Это связано с тем, что после занятия, человек может поесть и компенсировать потраченные калории.

4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц⁣⁣

Без силовых тренировок процент мышц начнет снижаться. Человек привыкнет к низкокалорийному питанию, а организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий, даже при том же объеме нагрузок.⁣⁣