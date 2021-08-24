Появился трейлер нового "Человека-паука"

В сети опубликован трейлер фильма "Человек-﻿паук: Нет пути домой" от киностудии Marvel, сообщает УНИАН.

Впервые в кинематографической истории "Человека-паука" дружелюбный соседский герой разоблачен и больше не может отделять свою обычную жизнь от высоких ставок супергероя.

По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербетч) – тот приводит в действие специальное заклинание. Теперь все должны забыть личность Паука.

Главные роли в фильме исполнили британский актер-танцор Том Холланд, дебютировавший в 2008 году в мюзикле "Билли Эллиот", Зендея (сыгравшая, в том числе, главную роль в новой адаптации "Дюны" Фрэнка Герберта с Тимоти Шаламе) и филиппинец Джейкоб Баталон.

В фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии "Человек-паук" с Тоби Макгуайром в главной роли.

В кинотеатрах "Человек-паук" появится уже в декабре 2021 года.