Ученые станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев

Ученые НАН Украины, которые находятся на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, поздравили Украину с Днем Независимости.

"Мы, 12 участников 26-й Украинской антарктической экспедиции, находясь на научной станции "Академик Вернадский" за 15 тыс. км от дома поздравляем родную страну из самого дальнего уголка Земли, где развивается наш государственный флаг. Мы представляем разные регионы Украины… Несмотря на то, что мы очарованы красотой и величием Антарктики, наши сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев. И хотя никуда не деться от тоски по домам и стремления увидеть родных, мы счастливы представлять здесь интересы нашего государства. Поздравляем Украину с юбилеем. Желаем ей развития, побед и процветания. Верим в ее успех так же, как верим в успех нашей миссии в Антарктиде", - поздравили украинцев полярники.