На празднование Дня независимости перекроют центр Киева - карта

24 августа в центре Киева на время празднования 30-й годовщины восстановления независимости с 6:00 до 22:00 введут временное ограничение движения транспорта, сообщает УНИАН.

Движение на этих часов перекроют на Крещатике, Майдане Независимости, Маршала Рыбалки, Вячеслава Черновола, Площади Победы, Старовокзальной, Бессарабской площади, площади Льва Толстого, Большой Васильковской; Академика Туполева; Ивана Федорова; Лыбидской площади; Европейской площади; Владимирском спуске; Боричевом спуске; Набережно-Крещатицкой; Нижнем Валу;

Кроме того, ограничения касаются Глибочицкого проезда; Петровской аллеи, Парковой дороги; Днепровского спуска; Набережного шоссе; Набережно-Крещатицкой; Богдана Хмельницкого; Владимирской; Льва Толстого; Саксаганского.

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Также с 6:00 до 7:30 движение будет ограничено на улицах: Жилянская; проспект Победы (встречной полосой левее Воздухофлотского моста); Антоновича.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

06:00 до завершения мероприятий запретят движение: на улице Трехсвятительской, Европейской площади и улицы Михаила Грушевского (до Крепостного переулка); Майдане Незалежности (от улицы Крещатик до Костельной), улицы Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой; улицы Костельной; улицы Липской (от Грушевского до Институтской); улицы Институтской (от Шелковичной до Ольгинской); Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске; съезде от Грушевского № 9а до Парковой дороги.

Запрет движения также введут на улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

Работа метро

Временно закроют вход и выход со станций метрополитена "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продлит свою работу на два часа.